A4 do remontu. Kierowcy powinni się przygotować na poważne utrudnienia

Nowe oznakowanie w okolicach Góry św. Anny drogowcy zaczęli rozstawiać już w czwartek. Jak podaje GDDKiA, jeszcze do końca niedzieli 21 lipca ruch w kierunku do Katowic będzie odbywał się bez większych zakłóceń związanych z wprowadzanymi zmianami.

Jednak, jak zastrzegają przedstawiciele GDDKiA, już w niedzielę pojawią się pierwsze utrudnienia na jezdni do Wrocławia. Z kolei w poniedziałek ok. 6. wyłączony zostanie z ruchu przeznaczony do remontu odcinek jezdni do Katowic.