Adam Abramowicz chce abolicji dla dłużników ZUS. Ministerstwo Finansów ma inne plany

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej o umożliwienie anulowania długów przedsiębiorców w ZUS. Chodzi o niezapłacone składki z lat 1999-2018 - informuje Next.gazeta.

Szefowa resortu pracy jeszcze nie ustosunkowała się do prośby, ale z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika jednak, że na abolicję nie ma szans. Anonimowy wysoki urzędnik zajmujący się ubezpieczeniami, z którym rozmawiała gazeta, twierdzi wręcz, że od 2020 r. rząd będzie raczej oczekiwał zwiększenia wpływów do ZUS.