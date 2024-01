Adamczyk i Pereira zwolnieni dyscyplinarnie z TVP

Zarobki gwiazd TVP

Samuel Pereira otrzymywał wynagrodzenie tylko z tytułu wicedyrektora TAI. Co ciekawe, jego pensja była wyższa niż jego bezpośredniego przełożonego, czyli Michała Adamczyka. On od końcówki kwietnia zarobił bowiem niecałe 439,8 tys. zł brutto.

Marcin Tulicki również był wicedyrektorem TAI i na tym stanowisku zarobił od końca maja ok. 417,4 tys. zł brutto. Do tego doliczyć trzeba ok. 296,3 tys. zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych. Łącznie daje to kwotę ok. 713,7 tys.