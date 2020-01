Afera GetBack. "Wyborcza": rząd ukrywa prawdę

"Gdy w końcu KNF wysłała tam kontrolę, ujawniła ona 'poważne zastrzeżenia'. Mimo to KNF nie powiadomiła prokuratury czy ABW, nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych" - czytamy w dzienniku. Przez to narażono inwestorów i opóźniono zamknięcie spółki. Nieświadomi inwestorzy do końca kupowali obligacje. Jakby tego było mało, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił do obrotu akcje GetBacku, opierając się na jednej opinii wystawionej przez pracownika spółki.