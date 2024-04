Kolejna afera na świeczniku. NIK dał sygnał prokuratorom ws. NCBR

Emeryt Roman 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Republikanie mieli nawet kryptonim przy wyprowadzeniu 160mln -czarny węgiel .Moim zdaniem przesłuchać należy Jarosława Kaczyńskiego,bo to On wyraził zgodę żeby Republikanie przejęli kontrolę nad NCBiR,czy Bielan nalegał i wymusił na Kaczyńskim podjęcie decyzji to musi zbadać prokuratura.