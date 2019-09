Afera w SM Gostyń. Gang mleczny okradał spółdzielnię, śledczy szykują kolejne zatrzymania, a firma się tłumaczy

W czwartek policjanci z Poznania zatrzymali 11 osób, które oszukiwały jedną ze spółdzielni mleczarskich w Wielkopolsce. Policja nie informowała, o którą firmę chodzi. Ustaliły to lokalne media. "Głos Wielkopolski" pisze wprost, że mowa o Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń. Jak wynika z informacji policji, zatrzymano dostawców mleka i kierowców ze spółdzielni. Za co? Za wielomilionowe oszustwa. Dostawcy i pracownicy firmy mieli potwierdzać, że do spółdzielni przyjeżdżało więcej mleka niż w rzeczywistości. Pierwsze informacje od śledczych mówiły o rozrabianiu mleka.