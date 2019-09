Ceny mieszkań galopują. Średnia cena metra rośnie w całej Polsce

Od kilkuset złotych do ponad tysiąca złotych – o tyle rok do roku podrożały mieszkania w całej Polsce – wynika z zestawienia przygotowanego przez RynekPierwotny.pl dla "Rzeczpospolitej".

W innych miastach ceny również rosły – w Gdańsku skoczyły z 8300 do 9100 zł na metr kwadratowy, w Krakowie z 7150 do 7970 zł, we Wrocławiu z 7050 do 7660 zł, Poznań z 6930 do 7230 zł, a w Łodzi z 5550 do 6010 zł.