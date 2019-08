Akcja CBA. Potentat od biopaliw zatrzymany. W tle wyprowadzenie 96 mln zł

Z ustaleń CBA wynika, że zatrzymani działali na szkodę akcjonariuszy i właścicieli grupy kapitałowej "nadużywając udzielonych im uprawnień i doprowadzając do wyprowadzenia składników majątkowych, w tym mienia ruchomego, nieruchomości, papierów wartościowych oraz praw majątkowych wielkiej wartości". Majątek miał trafiać do polskich i zagranicznych podmiotów, kontrolowanych przez Grzegorza Ś.

Wstępne szacunki wskazują na co najmniej 96 mln zł szkody. "Funkcjonariusze CBA wykonują jednocześnie przeszukania w 13 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Mazowszu. Zabezpieczane są nośniki danych i dokumentacja niezbędna w toku prowadzonego postępowania. Czynności prowadzone są m.in. w siedzibach spółek i kancelariach prawnych. Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty" - czytamy w komunikacie CBA. Jak dodano, są to pierwsze zatrzymania w tej sprawie, a ta "ma charakter typowo rozwojowy".