Amerykańsko-chiński rozwód będzie kosztował biliony dolarów. Polska może zyskać

Koszty postępującego "rozwodu" amerykańskiej i chińskiej gospodarki mogą do 2030 r. wynieść od nieco poniżej 15 do ponad 45 bln dol. - szacuje firma doradcza Kearney.

Wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami

Zarzewie tego konfliktu sięga prezydentury Donalda Trumpa , który doszedł do władzy w 2016 r., niosąc na sztandarach wyborczych hasła: Make America Great Again i America First. W trakcie kampanii prezydenckiej Trump oskarżał Chiny o drenowanie amerykańskiej gospodarki, a gdy objął urząd, jego administracja zaczęła nakładać na Chiny cła i inne bariery handlowe. Z kolei chiński rząd oskarżył administrację Trumpa o angażowanie się w protekcjonizm.

Konflikt amerykańsko-chiński a reszta świata

- Oznaczać to będzie pogorszenie się wyników finansowych firm, a także zwiększenie kosztów produkcji, ponieważ przedsiębiorstwa zmuszone będą do przejścia na mniej wydajne łańcuchy dostaw. W końcu może to prowadzić do wzrostu cen, inflacji i stóp procentowych - tłumaczy Kamyk.