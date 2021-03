Angela Merkel chce przedłużyć lockdown

Agencja AFP dotarła do dokumentu, z którego wynika, że kanclerz Merkel chce przedłużyć lockdown. Dokument ten zakłada m. in. dalsze ograniczenie podróży zagranicznych do "absolutnego minimum". Utrzymuje też obowiązek kwarantanny po przyjeździe do kraju, po poprzednim wykonaniu testu na koronawirusa.