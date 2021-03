Polska zdecydowanie przed Niemcami. Nasi sąsiedzi wciąż w lockdownie i z lepszymi wynikami zakażeń

Ostatni tydzień w Polsce? Niemal 93 tys. wykrytych infekcji koronawirusa. W przeliczeniu na każde 100 tys. mieszkańców to 244 infekcje w ciągu tygodnia (czyli po 34 każdego dnia).

Ostatni tydzień w Niemczech? Niespełna 57 tys. wykrytych zakażeń. To 68 w przeliczeniu na każde 100 tys. mieszkańców (i niecałe 10 każdego dnia). A przecież Niemcy są krajem dwukrotnie liczniejszym.

A nasi zachodni sąsiedzi w ciągu ostatnich dni żyją tylko dwoma tematami. To rezygnacja Joachima Loewa z funkcji trenera reprezentacji w piłce nożnej oraz przyszłość koronawirusowych obostrzeń. Do 28 marca trwa obecny gospodarczy lockdown - a to sprawia, że Niemcy są zamknięte już blisko pięć miesięcy. W marcu do działalności wrócili fryzjerzy, działają również kwiaciarnie, księgarnie i sklepy ogrodnicze.