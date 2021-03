Praca. W kieleckim sądzie pracownikom za zgłoszenie mobbingu może grozić zwolnienie

Polityki sądowe

Pracownicy czują się zastraszani

18 stycznia br. Iwona Kaczmarzyk informuje na piśmie dyrektorkę sądu, że obawia się wniesienia oficjalnej skargi do komisji antymobbingowej na piśmie, właśnie z uwagi na grożące jej ewentualne konsekwencje prawne oraz z powodu utraty zaufania do pracodawcy.

Pani Iwona przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim z powodu silnego stresu, jaki przeszła w pracy. Jest pod opieką psychologa. Przed pójściem na zwolnienie czuła się nękana, nieustannie oceniana i dyskryminowana. Jednym z powodów złego nastawienia do jej osoby miała też być jej przynależność do związków zawodowych.

Eksperci: ten przepis to bezprawie

W sprawę Iwony Kaczmarzyk włączył się KNSZZ "Ad Rem", do którego urzędniczka zgłosiła się po pomoc. Związkowcy zwrócili kierownictwu sądu uwagę, że stworzone przez nich przepisy antymobbingowe mogą nie tylko zniechęcać pracowników do zgłaszania skarg, ale również są pogwałceniem przepisów dotyczących ochrony ofiar mobbingu przed ewentualnymi represjami.

Komisja rozpatruje skargę wniesioną przez pracownika, wydaje opinię i przekazuje ją pracodawcy, który na tej podstawie powinien podjąć działania zmierzające do ukrócenia ewentualnego mobbingu. Co do zasady wewnętrzne komisji antymobbingowe (dobre praktyki zakładają doproszenie do takiej komisji eksperta spoza zakładu pracy) powinny być formą polubownego rozwiązywania sytuacji związanych z mobbingiem. Funkcjonowanie procedury, w ramach której pracownicy mogą zgłaszać złe traktowanie, powinno być sygnałem, że pracodawca nie akceptuje takich zachowań.