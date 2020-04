Apel Rzecznika Praw Dziecka do ministra edukacji. "Uczniowie są przeciążeni"

"Zaniepokojony skargami od uczniów i ich rodziców Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z apelem o pilne podjęcie działań" - informuje biuro Rzecznika i udostępnia treść apelu.

"Lekcje zdalne nie mogą być okazją do zarzucania uczniów zadaniami ponad ich siły i bez wyjaśniania nowych tematów. Problem mają rodziny z dwójką lub więcej dzieci, gdy w domu jest tylko jeden komputer. Rosną obawy, co z egzaminami ósmoklasisty i maturalnym. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o pilne decyzje w sprawach, na które skarżą się Rzecznikowi rodzice i uczniowie" - czytamy.