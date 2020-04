Koronawirus. KO chce odszkodowań dla przedsiębiorców

Odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty na skutek epidemii koronawirusa, wsparcie finansowe dla pracowników szpitali, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19 oraz obowiązkowe testy na SARS-CoV-2 m.in. dla personelu medycznego. To główne założenia projektu Koalicji Obywatelskiej, które publikuje PAP.

- Uważam, że jeżeli państwo zamyka ludziom biznesy, to powinno godzić się z tym, że wypłaca ludziom odszkodowania. Państwo powinno brać odpowiedzialność za swoje działania - powiedział PAP poseł KO Robert Kropiwnicki.

Zaznaczył, że możliwość wypłaty odszkodowań przewiduje ustawa, która obowiązywałaby w czasie stanu nadzwyczajnego. Jednak nie ma to zastosowania w przypadku stanu epidemii. Dlatego KO chciałaby rozszerzenia ustawy właśnie o taki zapis.

Koalicja Obywatelska, w złożonym już w Sejmie projekcie, proponuje także podniesienie maksymalnych poręczeń lub gwarancji, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do poziomu 100 proc. (obecnie jest to do 60 proc.).