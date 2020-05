Ardanowski wraca do sporu z nauczycielami. "Rolnicy to szlachetni ludzie"

- Polska wieś zasługuje na szacunek, bądźmy wdzięczni polskim rolnikom - apelował Ardanowski. Jego zdaniem rolnicy to ludzie zaradni, szlachetni i ciężko pracujący na chleb. Później już otwarcie nawiązał do swojej wypowiedzi o nauczycielach.

- Niektórzy uznali za upokarzające, że mają wykonywać pracę chłopa, to wyraz przekonania, że to praca hańbiąca, ujmę przynosi, a nie jest powodem do dumy. Przykro mi, że ktoś tak patrzy na sprawy polskiej wsi - mówił Jan Ardanowski.

- Ważne, żeby codziennie interesować się przemianami na wsi, problemami, osiągnięciami, przekształceniami. To nie jest żadna gorsza część społeczeństwa, to ludzi zaradni, pracowici, szlachetni - mówi szef MR.

Przypomnijmy, burza wokół Ardanowskiego wybuchła, kiedy ten wystąpił z apelem do "Polaków, którzy pozostają bez pracy, nie mają prawa do zasiłku, czy też młodzieży lub nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby przez te kilka, kilkanaście dni popracowali u rolników". Członek rządu wytłumaczył, że w tym roku zabraknie pracowników sezonowych do zbioru plonów. A to właśnie m.in. dzięki ich pracy "nauczyciele mieli co zjeść".