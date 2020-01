ASF w Polsce. Niemcy boją się zarazy

"Z troską obserwujemy ostatnie przypadki afrykańskiego pomoru świń relatywnie blisko niemieckiej granicy. Dotychczas udawało się nam, dzięki wspólnemu wysiłkowi władz federalnych i landowych nie dopuścić, by zaraza dostała się do Niemiec. Ale nie możemy spoczywać na laurach" - napisał w oświadczeniu Feiler.

Choć wirus ASF nie jest groźny dla człowieka, to jego wykrycie powoduje automatyczne ograniczenia eksportowe do wielu krajów, m.in. Chin. By zapobiec przedostawaniu się zarażonych dzików do Niemiec, Brandenburgia rozpoczęła w grudniu stawianie przenośnego płotu na granicy z Polską, wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej.