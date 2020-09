Australijczycy chcą odszkodowania od Polski za kopalnie, które nie powstały. W grze miliardy złotych

Rozbudowa A2. "Prace projektowe już trwają"

Roszczenie obejmuje wartość dotychczasowych nakładów Prairie na rozwój kopalń Jana Karskiego i Dębieńska. Do tego należy doliczyć utracone zyski. Oczywiście w tego typu sprawach odszkodowanie może obejmować naliczone odsetki związane z przyznanymi odszkodowaniami i wszystkimi kosztami związanymi z dochodzeniem roszczeń arbitrażowych.

12 mld zł?

Przedstawiciele rządu także stronią od komentarzy. Jak usłyszeliśmy od jednego z nich, sprawa trafiła do arbitrażu i w takiej sytuacji najlepiej powstrzymać się od wypowiedzi niż sprawie zaszkodzić.

- Nie mnie rozstrzygać, kto ma rację. Nie wiem, czy Australijczycy mają odpowiednie podstawy, by ubiegać się o odszkodowanie. Wiem tylko, że zaangażowali duże środki i prowadzili kosztowne badania. Jednak polska administracja nie mogła się z nimi porozumieć w sprawie koncesji na wydobycie - mówi Janusz Steinhoff.

- Sprawę rozstrzygnie arbitraż, ale uważam, że stosunek polskich władz do zagranicznych firm ubiegających się o wydobycie, budzi wątpliwości i nie buduje wiarygodności - dodaje były wicepremier.

- Nie ma różnicowania na zagraniczne i krajowe. Także moje zasadnicze watpliwości budzi czy administracja państwowa w tej sprawie właściwie postępuje i przestrzega prawa. Tym bardziej, że to nie jest odosobniony przypadek - mówi Steinhoff.

Apel do administracji

Przytacza tutaj przykład Kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corporation, która w lutym tego roku również skierowała sprawę do arbitrażu międzynarodowego. Roszczenia mogą według "Dziennika Gazety Prawnej" sięgnąć nawet pięciu mld złotych.

- Trzeba to na pewno dobrze wyjaśnić, bo to kwestia przestrzegania prawa. Nam przecież powinno i myślę, że zależy na inwestorach zagranicznych. Jeśli jednak się okaże, że polska administracja wykazała tu złą wolę, trzeba będzie płacić. Tak jak i my dostaliśmy pieniądze od Gazpromu, również zasądzone przez arbitraż - dodaje Janusz Steinhoff.