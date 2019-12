BDO. Przedsiębiorcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową

"Nie będziemy zalecać łagodnego traktowania przedsiębiorców, którzy przeoczą przepisy o Bazie Danych o Odpadach" - zapewnia Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Każda firma wytwarzająca odpady inne niż komunalne lub sprzedająca produkty w opakowaniach musi do końca roku wpisać się do internetowej bazy. W przeciwnym razie grozi kara od 5 tys. zł do miliona, a nawet areszt. Przedsiębiorcy narzekają, że mało kto o tym obowiązku wie.

Jednak, jak podaje RMF FM, GIOŚ twierdzi, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową, dlatego że nie pozwala na to prawo. Choć to wbrew temu, co zapowiadało Ministerstwo Klimatu. Resort poprosił głównego inspektora ochrony środowiska o łagodne traktowanie przedsiębiorców przez pół roku. Inspektorat odpowiada, że nie może takiego zalecenia wydać kontrolerom, bo nie przewidziano tego w przepisach. To indywidualna decyzja kontrolującego daną firmę inspektora, czy da tylko pouczenie, czy od razu karę finansową.

Mimo że obowiązek rejestracji w BDO wejdzie w życie od nowego roku, dopiero w tym tygodniu resort klimatu chce uruchomić poradnik dla przedsiębiorców. Do tej pory z 300 tys. zobowiązanych do tego firm w bazie zarejestrowało się 170 tys.

Obejrzyj: BDO. Fryzjerzy będą liczyć włosy, a rolników nie dotyczy

Według urzędników, na których powołuje się rozgłośnia, wymóg rejestracji nie dotyczy biur, kancelarii prawnych, zakładów usługowych, jeśli dotąd wszystkie odpady odbiera od nich miejska śmieciarka. Wniosek do wpisu do Rejestru BDO muszą złożyć m.in. przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań oraz firmy przetwarzające, sprzedające i transportujące odpady.

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane. Na oficjalnych stronach BDO każdy znajdzie informacje dot. tego, kogo obowiązuje dopisanie do rejestru, a kogo nie. Można to też sprawdzić wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

