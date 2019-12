Wywóz śmieci. "Warszawa w ogonie UE w zarządzaniu gospodarką odpadami"

- Zachęcamy władze stolicy do reformy systemu gospodarki odpadami, zamiast przerzucania kosztów na mieszkańców - powiedział cytowany przez PAP wiceminister klimatu Sławomir Mazurek.

Jak dodał, co do gospodarki odpadami Warszawa jest "w ogonie stolic Unii Europejskiej". Wiceminister Mazurek podkreślił też, że rząd PiS odblokował ze środków europejskich 1,3 mld zł na gospodarkę odpadami. "Niestety Warszawa, przez liczne zaniedbania, nie skorzystała z tego wsparcia. Zachęcamy władze stolicy do reformy systemu, zamiast przerzucania kosztów na mieszkańców" - stwierdził.