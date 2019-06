Będą punkty skupu makulatury i innych surowców. Przyniesiesz odpady, dostaniesz pieniądze

- Chcemy opłatą objąć wszystkie surowce wtórne, tak by nadać im wartość. Wstępnie zastanawiamy się nad tym, aby konsument miał możliwość zwrócenia takiego surowca, aby móc odzyskać jakąś część pieniędzy. Tak jest w przypadku złomu, który nie leży na ulicach, bo ma swoja wartość. Nikt go nie wyrzuca, a nawet jeśli gdzieś sobie leży, to znajdzie się osoba, która chętnie go zbierze – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".