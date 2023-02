Będzie drożej. InPost podnosi ceny usług

Nowe ceny usług InPostu

Zgodnie z nowym cennikiem usługa Paczkomat 24/7 dla klienta biznesowego będzie kosztować: 12,13 zł (gabaryt A), 13,76 zł (gabaryt B) i 17,53 zł (gabaryt C). Poprzedni cennik, obowiązujący od 1 maja 2022 r., zakładał, że usługa kosztowała odpowiednio: 10,19 zł, 11,56 zł i 14,73 zł.

Natomiast koszt usługi Manager Paczek dla klienta detalicznego wynosić będzie: 16,99 zł (gabaryt A), 18,99 zł (gabaryt B) i 20,99 zł (gabaryt C). Wcześniej cena tej usługi wynosiła odpowiednio: 14,69 zł, 15,69 zł i 17,39 zł.

Dobry rok za InPostem

Według informacji przekazanych przez spółkę Grupa InPost dostarczyła w 2022 r. 744,9 miliona przesyłek. To aż o 44 proc. więcej niż rok wcześniej.

W Polsce, czyli na głównym rynku, gdzie funkcjonuje InPost, wolumen przesyłek wyniósł 508,4 miliona paczek, co jest wzrostem 20 proc. rok do roku. Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 miliona sztuk (wzrost o 153 proc. w porównaniu z rokiem wcześniej). Sam przejęty przez InPost w 2021 r. Mondial Relay dostarczył 213,1 miliona przesyłek (wzrost o 151 proc. rok do roku).