InPost chwali się wynikami za 2022 r. Kurs akcji zwyżkuje

InPost rośnie na wszystkich rynkach. W Polsce wzrost przesyłek o blisko 20 proc.

– Warto podkreślić, że francuski Mondial Relay, operujący na drugim najważniejszym dla Grupy rynku, zanotował rekordowy, przekraczający wcześniejsze założenia, wzrost. Rosnący we Francji popyt na nasze usługi ugruntowuje nasze przekonanie o słuszności założeń co do skali i tempa planowanego procesu inwestycyjnego w tym kraju – stwierdził cytowany w komunikacie Brzoska.

Kurs akcji InPostu idzie w górę. Wzrost o 55 proc. w niecałe trzy miesiące

Od dołka w październiku 2022 r. na poziomie 5,60 euro, InPost odnotował jednak spektakularne odbicie do blisko 8,70 euro w środę 11 stycznia. To wzrost rzędu 55 proc. w niecałe trzy miesiące.

Wartość giełdowa InPostu wynosi obecnie ok. 4,33 miliarda euro, czyli ponad 20 miliardów zł. Gdyby InPost był notowany na GPW , dawałoby mu to miejsce około 10-tego pod względem wielkości mierzonej giełdową wyceną.

Odbicie od dna czy trwały trend? Przekonamy się jeszcze w 2023 r.

– Na pozytywny sentyment do spółki wpływa ogólna poprawa nastrojów giełdowych. Rynek pozytywnie odbiera też podwyżkę cen usług dla Allegro, która w listopadzie wyniosła ok. 12 proc., co pomoże utrzymać marżę w otoczeniu wysokiej inflacji. Ponadto prezes spółki zapowiedział, że w 2023 r. nastąpi podwyżka cen usługi InPostu dla klientów we wszystkich krajach, w których operuje spółka, co również jest pozytywną informacją z punktu widzenia generowania wyniku – ocenia Kietliński.