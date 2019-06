Będzie drugi pozew przeciwko Ikei. Chodzi o zwolnionego pracownika z Krakowa

Pracownik swoją postawę podpierał cytatami z Biblii potępiającymi homoseksualizm. "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" - miał m.in. napisać pan Tomasz.

Co na to firma? "Znamy pismo Instytutu Ordo Iuris. Co do zasady nie komentujemy spraw personalnych, a do takich należy wspomniana kwestia rozwiązania stosunku pracy" – napisała w oświadczeniu Katarzyna Broniarek dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Ikea Retail.