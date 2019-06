IKEA z Nowej Huty zwalnia pracownika za cytowanie Biblii. Wiemy ile w sądzie zażąda wyrzucony z pracy

- Opinia beneficjenta Ordo Iuris nie miała związku z treścią świadczonej przez niego pracy. Była wyłącznie reakcją na propagandę pracodawcy ideologii LGBT. Wyrażenie opinii przez Pana Tomasza, odwołującej się do chrześcijańskich wartości, nie stanowi naruszenia zasad współżycia społecznego i nie mogło spowodować utraty zaufania przez pracodawcy do pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy - wyjaśnia.

Co na to IKEA? "Znamy pismo Instytutu Ordo Iuris. Co do zasady nie komentujemy spraw personalnych, a do takich należy wspomniana kwestia rozwiązania stosunku pracy" – napisała w oświadczeniu Katarzyna Broniarek dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail. "Jednocześnie zapewniamy, że podstawą naszej kultury korporacyjnej jest wolność poglądów, tolerancja i szacunek dla każdego pracownika" - podkreśliła.