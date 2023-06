Będziemy oddawać opakowania po mleku. Branża handlowa alarmuje: "zagrożenie sanitarne"

System kaucyjny. Rząd zdecydował

Rząd przyjął ustawę ws. systemu kaucyjnego. Ustawa dotyczy między innymi wprowadzenia kaucji w wysokości 50 groszy za jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra oraz za metalowe puszki do 1 litra.