Beko przejmuje Whirlpoola w Europie. Powstaje nowa firma

Turecki koncern Arçelik pomyślne sfinalizował transakcję przejęcia pomiędzy spółką Beko B.V., będącą w całości własnością Arçelik, a spółką Whirlpool Corporation. Ta druga należała do Whirlpool EMEA Holdings LLC. Tym samym powstał nowy podmiot na rynku – Beko Europe. W nowo utworzonej spółce 75 proc. udziałów należy do Beko, a pozostałe 25 proc. do Whirlpool Corporation.