Belka krytykuje rząd. "Mamy bankructwo strategii gospodarczej"

kosa 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Panie Belka! naprawdę nie wiem kto panu dał tytuł profesora. Jeżeli pan uważa, że główną metodą obniżenia inflacji jest zwiększenie podatków, to jest pan w błędzie. Uważa pan że to taki prosty mechanizm - zabrać ludziom pieniądze i po sprawie ! Otóż NIE. To jest system wyzysku, a nie budowania gospodarczo silnego państwa. Jeżeli obywatele są zamożni, to na ich bazie powstaje silne bogate państwo - to oczywiście jest duży skrót myślowy - a jeżeli pan chce oskubać Polaków z kasy, to znaczy, że chce pan zbudować nie silne państwo tylko wydmuszkę - budżet państwa napełniony - a portfele Polaków puste. To nie tędy droga. Podatki dochodowe, czyli podatki za pracę trzeba OBNIŻAĆ ! Dalej już sam pokombinuj - przecież jesteś profesorem.