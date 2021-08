Bezrobocie spada piąty miesiąc z rzędu. GUS pokazał liczby

no tam panie 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Statystyka no super ZŁOTY WIEK GOSPODARKI ŚWIATOWEJ najlepiej jak by pandemia cały czas wszystko pozamykać i tylko drukować kasę to całkiem bezrobocie zniknie ............ pieniądz tworzy się z niczego dopisując zera do miliarda i już jest hossa a i kochane banki bo kasę dają aż miło więc wspaniale żyć na kredyt to taka NOWA EKONOMIA spekulować tylko starczy i ok jest :):):)