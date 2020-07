gospodarka Oprac. A.Unton 40 minut temu

Bezrobocie w USA. Na ośmiu zwolnionych do pracy wróciło trzech

Z amerykańskiego rynku pracy płyną lepsze dane. W czerwcu bezrobocie spadło do 11 proc. z 13 proc. w maju, czyli jest nieco mniejsze, niż prognozowali ekonomiści. Z każdych ośmiu Amerykanów i Amerykanek zwolnionych w marcu i kwietniu, do tej pory do pracy wróciło już troje.

