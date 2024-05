"Biała Księga dot. afery wizowej". Ma ukrócić nieprawidłowości

Członkowie międzyresortowej grupy roboczej z Ministerstw: Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i wiceministrowie Henryka Mościcka-Dendys i Maciej Duszczyk, przedstawili we wtorek streszczenie i najważniejsze konkluzje zawarte w Białej Księdze nt. niezbędnych działań dla wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym RP .

Afera wizowa ma się nie powtórzyć

Wiceministra MSZ poinformowała, że trwają prace nad nową strategią migracyjną oraz zmianą w przepisach, co pozwoli wyeliminować nieprawidłowości.– Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad tym, by móc wyeliminować patologię z systemu wizowego państwa – to powinno znaleźć swój wyraz w konkretnych zmianach legislacyjnych w Białej Księdze, która dot. afery wizowej – tłumaczyła.