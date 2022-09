Biedronka zdradza, co będzie się działo z wypłatami pensji w 2023 r.

Biedronka: Pensje będą znaczącą pozycją w budżecie na 2023 r.

Czy w Polsce w branży spożywczej wciąż występuje presja płacowa? Nasi paneliści nie mieli, co do tego żadnych wątpliwości. Co więcej, Jarosław Sobczyk, członek zarządu i dyrektor HR Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, przekonywał, że choć jeszcze nie zna konkretów, to pensja w największym dyskoncie w Polsce będzie rosnąć.