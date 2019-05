Bloki z wielkiej płyty ze wsparciem rządu. Będą pieniądze na remonty

To jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Resort rozwoju poinformował w środę, że we wtorek trafił on do konsultacji. Oprócz wsparcia finansowego remontów bloków, zakłada on także dopłaty do remontów budynków komunalnych i do montażu odnawialnych źródeł energii.