Wielka płyta. Skontrolowali 300 bloków. Oto, co im wyszło

Według ekspertów portalu RynekPierwotny.pl obawy o trwałość budownictwa wielkopłytowego mogą wydawać się w pełni uzasadnione z kilku powodów. Po pierwsze, jakiś czas temu właśnie przypomniano sobie, że w minionych czasach jego rekordowej efektywności, szacowano trwałość takich budowli na pół wieku. Ponieważ okres ten właśnie nieubłaganie zaczął mijać, nadszedł czas najwyższy na oficjalne przedłużenie "okresu ważności" wielkiej płyty, a tym samym przywrócenie spokojnego snu milionom Polaków w niej zamieszkującym. Trudno się nie domyślić, że to właśnie w tym celu podjęto badania ITB.

Po drugie, tajemnicą poliszynela pozostaje sposób i metodyka stawiania bloków z prefabrykatów w minionej epoce ustrojowej. Robiono to niefachowo, szybko i oszczędnie. Ta oszczędność to także efekt ubytków materiałów budowlanych, które w tamtych czasach jako skrajnie deficytowy towar powszechnie znikały z państwowych placów budów, zasilając prywatne. Czy ITB doszukał się efektów tego stanu rzeczy?

Opisana w raporcie ITB zasadnicza grupa stwierdzonych defektów to „systemowe wady technologiczne wynikające głównie z niedostatecznej jakości zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, niedopracowanych procesów technologii produkcji i transportu elementów, niewłaściwych montaży elementów prefabrykowanych, wadliwych połączeń i ich niedostatecznych szczelności oraz niskiej jakości robót wykończeniowych”.

"Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość. Nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o konstrukcję i bezpieczeństwo tych budynków. Jestem przekonany, że przy dobrym wykorzystaniu tego raportu, ci którzy dzisiaj zarządzają budynkami z wielkiej płyty, będą mogli tę wiedzę, którą im w raporcie przekazujemy wykorzystać do tego, aby takimi budynkami zarządzać w taki sposób aby można w nich mieszkać przez kolejne lata, przez pokolenia" - czytamy.

Przewidywane przez MIiR koszty koniecznych termomodernizacji i wzmocnień płyt (montaż kotew) zostały oszacowane na 25,8 mld zł, przy potencjalnej wartości dofinansowania ze środków publicznych na poziomie 7 mld zł. Przeciętny koszt takiej operacji przypadający na jeden budynek z wielkiej płyty to około pół miliona złotych minus premia. Nie są więc to koszty nie do udźwignięcia przez wspólnotę mieszkaniową w postaci okresowej podwyżki wpłat na fundusz remontowy. Czas pokaże czy realne.