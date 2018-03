Bloki z wielkiej płyty mogą konkurować z nowym budownictwem. "Zalety są niepodważalne"

Jak bumerang do mediów wraca temat bloków z wielkiej płyty. Przypomina się, że stawiane były z "datą ważności". Okazuje się jednak, że mogą skutecznie konkurować z nowymi osiedlami budowanymi na przedmieściach. Ekspert nieruchomości Marcin Krasoń z Home Broker w programie "Money. To się liczy" wyjaśnia na co zwracać uwagę.

