Boks: Wilder vs Fury. Organizacja walki przyniesie ponad 200 mln dolarów

W podcaście agencji przedstawił też liczby, które wiążą się z nadchodzącym pojedynkiem. Według jego danych, najwięcej do kabzy organizatorów wpłynie od widzów w Stanach Zjednoczonych zgromadzonych przed telewizorami, którzy będą chcieli zobaczyć zmagania Wildera i Fury’ego.

Arum przewiduje, że wpływy z tego tytułu, która będzie płatna od wyświetlenia, wyniosą 160 mln dolarów. Dlaczego? Ponieważ dostęp do transmisji kosztuje 79,99 dolarów. Natomiast organizatorzy zakładają, że wykupi go nawet 2 mln osób.

Następne 20 mln dolarów mają zapewnić widzowie w Wielkiej Brytanii. Dla obywateli Zjednoczonego Królestwa nie będzie mieć znaczenia, że walka będzie mieć miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Brytyjczycy zasiądą przed telewizorem i wykupią dostęp pay-per-view, by wesprzeć swojego rodaka Tysona Fury’ego.

Część dochodów wpłynie także dzięki sprzedaży biletów w MGM Grand Garden Arena. Widzowie, którzy odwiedzą arenę w Las Vegas, by zobaczyć zmagania Wildera i Fury’ego na żywo, wydadzą na wejściówki łącznie nawet do 16 mln dolarów.

Arum podkreślił również, że do tych kwot trzeba doliczyć przychody z towarów, sponsoringu, a także ze sprzedaży praw mediom zagranicznym. Dlatego też, w jego ocenie, wpływy przekroczą 200 mln dolarów.

- To ogromna, ogromna, ogromna pula pieniędzy - ocenił Arum i wytłumaczył, ile z tego tortu wpadnie na konto Fury’ego. Oszacował on, że promotorzy obu stron podzielą się po równo kwotą na poziomie ok. 150 mln dolarów. Tyle ma wynieść ostateczna wysokość dochodów po usunięciu wspólnych kosztów organizacji gali.