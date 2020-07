Bon turystyczny. Rządowy program właśnie ruszył. Już można się rejestrować

Program Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin. Od soboty - 25 lipca - przedsiębiorcy, którzy realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne, mogą dołączyć do akcji.

Jak to zrobić? Na początek należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (w skrócie PUE) ZUS. Następnie trzeba złożyć oświadczenie, że jest się przedsiębiorstwem turystycznym lub organizacją pożytku publicznego. Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym.

Co ważne, do programu mogą przystąpić, jak podkreślono w komunikacie, jedynie legalne firmy. 1 sierpnia Polska Organizacja Turystyczna opublikuje listę beneficjentów bonu. Tego samego dnia platforma bonturystyczny.gov.pl będzie aktywna dla rodzin, które chciałyby skorzystać ze wsparcia.

- Zależy nam na tym, by zachęcić Polaków do podróżowania po kraju. Wierzę, że te działania pomogą odrodzić ruch turystyczny w Polsce, także w sezonie niskim. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do rejestracji na platformie PUE ZUS - powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.