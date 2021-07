Bony turystyczne. Skorzystało z nich 3,5 mln dzieci. Nie bez problemów

KLMNO 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Może już dość rozdawnictwa. Ludzie muszą ciężko pracować na wydatki, a patologia i pińceplusy szaleją za bony i inne socjale. Wiem co piszę ponieważ mieszkam w bardzo popularnej miejscowości turystycznej w górach i to co widzę woła o pomstę do nieba.