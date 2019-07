Brak leków wciąż jest problemem. Na infolinii pracują ludzie z łapanki

Mimo zapewnień ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że problem z lekami był techniczny, dotyczył całej Europy i jest już rozwiązany - tak naprawdę nie jest. Pacjenci nadal nie mają dostępu do wielu lekarstw, zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej brakuje ich pół tysiąca. Z kolei główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski informował, że są problemy z dostępnością do około 95 substancji leczniczych, co przekłada się na ponad 300 leków.

A leków nadal nie ma. - Spływają do nas nowe raporty z aptek i widzimy, że nie jest wcale lepiej niż przed tygodniem – mówi "Gazecie Wyborczej" Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Te kilka dostaw, o których mówił minister, to jakby chcieć spłacić hipotekę chwilówką - dodaje inny wiceprezes NRA Marek Tomków.

Problem z infolinią

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest bardzo potrzebna, brakuje leków, a to jedyne miejsce, gdzie - bez wychodzenia z domu - pacjenci mogą się upewnić co do dostępności potrzebnych im leków. A przynajmniej powinni uzyskać takie informacje. Jednak - jak opisuje "Gazeta Wyborcza" - na infolinię dodzwonić udaje się dopiero za trzecim razem. A gdy już po drugiej stornie odzywa się głos, zapytany o Glucophage w dawce 500 mg, o który od tygodni pytają w aptekach dziesiątki tysięcy chorych na cukrzycę, konsultant dębieje i pyta: "a jak to się pisze?".