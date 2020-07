Brak OC. Przybywa kierowców bez polisy, sypią się mandaty

UFG zidentyfikował też ok. 127 tys. posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC. To efekt nie tylko współpracy z policją i Inspekcją Transportu Drogowego, ale też rozwijania przez UFG własnych narzędzi kontroli.

Kara za jazdę bez OC rośnie z roku na rok, ale nawet to nie odstrasza części kierowców. Wysokość kary jest powiązana z płacą minimalną, w 2020 r. ta wzrosła rekordowo - do 2600 zł. Dlatego maksymalna kara za brak OC to teraz 5200 zł, czyli aż 700 zł więcej niż rok wcześniej i o 1400 zł więcej niż 5 lat temu.