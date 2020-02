Brakuje miodu na rynku. Coraz częściej pojawia się na nim fałszywka

- Obecnie 60 proc. miodu używanego w Unii Europejskiej pochodzi spoza Unii - mówi Biznes Wojciech Janek z Honey Revolution w rozmowie z agencją Newseria. - Mimo że nie chcielibyśmy go importować, to nie mamy wyjścia, bo kraje unijne nie produkują wystarczającej ilości miodu, a powodem jest wymieranie pszczół. Przyczyn jest wiele - pestycydy, ograniczenie naturalnego habitatu oraz monokultura rolnicza - tłumaczy.

Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach w opracowaniu za 2018 rok podaje, że w Polsce jest około 1,63 mln rodzin pszczelich. To o ok. 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętnie na 1 km kw. przypada 5,2 rodzin pszczelich.

- Pszczelarze są bardzo rozproszeni. Średnia wielkość pasieki w Polsce to 22 ule, w Niemczech jest nawet gorzej, bo tylko siedem uli. To są małe przychody, taki side business, jak mówią Amerykanie. Przez to nie jest to gałąź rolnictwa, w którą się inwestuje, jest to raczej branża hobbystyczna i skrajnie nieefektywna - tłumaczy Janek.