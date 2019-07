Brakuje owoców i warzyw, a ceny wysokie. Alarmujące wieści z rynku

Susza rolnicza obejmuje coraz większą część obszaru Polski. Najgorzej jest w pasie województw od lubuskiego na zachodzie do mazowieckiego i lubelskiego na wschodzie kraju. Nie tylko rolnicy, ale i miastowi to odczują. Głównie na swoich kieszeniach. Będzie po prostu drożej.

W przypadku malin obecnie kończą się przy tym odmiany letnie, a na to by dojrzały te jesienne, trzeba jeszcze poczekać. Cena poszła w górę do aż 15-18 zł za kilogram.