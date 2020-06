Branża apeluje o poluzowanie zakazu handlu w niedzielę. Wiceminister zaleca cierpliwość

Branża handlowa nie ustaje w apelach do rządu o to, by przywrócił handel w niedzielę – nawet jeśli nie na stałe, to przynajmniej na najbliższe miesiące. Miałoby to, zdaniem wnioskujących, pomóc sklepom, które bardzo w ostatnich miesiącach ucierpiały. Najpierw w sprzedawców i producentów uderzył lockdown, a teraz swoje robi strach wielu Polaków przed spędzaniem czasu w sklepach i galeriach handlowych.