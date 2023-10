Branża meblarska z problemami. Zwolnienia w Ikei to dopiero początek

Ikea przeprowadza zwolnienia

Branża meblarska tonie w długach

– W lipcu 2022 r. kwota zgłoszonych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłaconych faktur oraz opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów wynosiła niemal 258 mln zł, obecnie jest to 266,2 mln zł – mówi Sławomir Grzelczak w komunikacie BIG Info Monitor.

O spadkach mówią również dane Głównego Urzędu Statystycznego . W sierpniu w porównaniu do 2022 r. spadła dynamika sprzedaży detalicznej w sekcji: meble, RTV i AGD, podobnie było w lipcu (spadek o 11,6 proc. rok do roku).

Podano również, że aktywność producentów mebli jest nadal obniżona względem poziomów z dobrego dla branży okresu od drugiego kwartału 2020 r. do pierwszego kwartału 2022 r. W pierwszym kwartale tego roku natomiast przychody producentów spadły o 2,1 proc. rok do roku (przy spadku kosztów o 1,6 proc.), a wynik finansowy netto obniżył się do 685 mln zł (co oznacza spadek o 8 proc. rok do roku).