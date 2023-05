Branża napojów protestuje. Opłata wzrosła 20-krotnie

Bzq 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten kto wpadł na pomysł, żeby zwykłą kranówkę butelkować oraz sprzedawać z tak wysoką marżą był geniuszem. Ewentualnie dodawać do niej jeszcze barwnik oraz syrop glukozowo-fruktozowy. Tyle ile ta branża wygenerowała śmieci to jest przerażające. Oczywiście to konsument będzie ponosić teraz koszta, nie wielka korporacja która tego śmiecia stworzyła.