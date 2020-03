Branża spirytusowa pomoże w walce z epidemią

Jak informuje ZP PPS, firmy zrzeszone w związku są gotowe do wsparcia polskich władz, służb medycznych i sanitarnych w walce o łagodzenie skutków pandemii.

Firmy deklarują m.in. zwiększenie dostaw spirytusu używanego do produkcji środków odkażających. Zwracają jednak uwagę na to, że obowiązujące przepisy mogą takie działania utrudnić.

- Niestety, na przeszkodzie stoją bariery administracyjne, które uniemożliwiają wsparcie Państwa w tym zakresie. Jednym z przykładów jest skomplikowana i czasochłonna administracyjna procedura zamiany alkoholu używanego do produkcji spożywczej, na taki który można przekazać do wytwarzania środków biobójczych. Jako branża apelujemy o uproszczenie procedur i umożliwienie nam wykorzystania części bieżącej produkcji do przeciwdziałania epidemii - czytamy w oświadczeniu ZP PPS.