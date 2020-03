Szef UOKiK w "Fakcie": widzę drożyznę, pracujemy nad tym

- Robię zakupy dla całej rodziny i na bieżąco widzę wzrosty cen. Jeśli chodzi o wzrost cen pieczywa, mięsa - szczególnie drobiowego, niektórych warzyw to są one istotne i rzucają się w oczy - powiedział w rozmowie z "Faktem" szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Dlatego też UOKiK, wraz z Inspekcją Handlową, rozpoczął monitoring cen. Dzięki temu urzędnicy sprawdzą, które kategorie produktów podrożały najbardziej. - Sprawdzamy sklepy we wszystkich województwach, by je porównać ze stanem ze stycznia i lutego. Zależy nam na rozróżnieniu - powiedział w rozmowie z dziennikiem Chróstny.

Pytany przez "Fakt" o to co zrobić, by ceny spadły, bo samo ich monitorowanie do tego nie doprowadzi, odparł: "ceny są tradycyjnym mechanizmem wolnorynkowym. Nie ma regulatora cen żywności czy produktów nieżywnościowych, jak np. żeli antybakteryjnych czy mydeł".