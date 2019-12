Branża transportowa. Litewskie samochody coraz śmielej ścigają się z polskimi

Wprawdzie od 2012 r. to Polacy dzierżą palmę pierwszeństwa gdy chodzi o tonaż przewożonych ładunków w operacjach typu cross trade, a samochody z polskimi rejestracjami pokonują dziennie setki tysięcy kilometrów, rozwożąc towary po całym kontynencie, ale inne państwa regionu stają są na rynku przewozów coraz bardziej widoczne. Ogromna liczba firm transportowych działa też na Litwie, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Największy procentowy wzrost w 2018 r. (r/r) odnotowali Litwini. Z danych Eurostatu wynika, że przewieźli 45,7 mln ton towarów, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej – donosi "Puls Biznesu".

Pakiet mobilności to problem dla polskich przewoźników. Składki będą płacić na Zachodzie

Firmy litewskie biją rekordy dekady pod względem ilości przewiezionych ładunków. Nie powinno to dziwić, gdy spojrzy się na dane mówiące o 9-procentowym udziale transportu drogowego w PKB naszego sąsiada. Litewska gospodarka po prostu opiera się na przewozach. W żadnym innym kraju UE nie ma on tak dużego udziału. Większość frachtów Litwini pozyskują z zagranicy, bowiem blisko 90 proc. ich pracy przewozowej to trasy międzynarodowe - czytamy w "PB".