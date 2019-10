Czarne chmury nad branżą transportową. Pogłębia się problem braku kierowców

– Sektor transportu i logistyki generuje ok. 6 proc. polskiego PKB. Pełni także istotną rolę pod względem wpływów budżetowych i jest ważnym pracodawcą. Jednak dynamika zatrudnienia w sektorze wyraźnie nie dotrzymuje kroku rosnącemu popytowi. Tym samym pogłębia się problem niewystarczającej liczby kierowców. Stanowi to poważny problem i barierę w rozwoju branży – podkreśla Martyna Dziubak, analityk sektora automotive w Santander Bank Polska.

Według szacunków autorów raportu skala niedoboru kierowców na rynku wyniesie w 2022 roku ok. 200 tys. To dwukrotny wzrost, jeżeli porównać ten sam wskaźnik z wynikiem z 2015 roku.

Ok. 20 proc. kierowców pojazdów ciężarowych osiągnie barierę wieku senioralnego w przeciągu od roku do 10 lat. Oznacza to, że do 2030 roku z rynku ubędzie ok. 40 pkt. proc. osób, którzy obecnie pracują w zawodzie. Luki nie zapełnią prawdopodobnie kobiety, które obecnie tylko 0,5 proc. rynku zawodowych kierowców.