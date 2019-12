Pakiet mobilności to problem dla polskich przewoźników. Składki będą płacić na Zachodzie

Francuscy politycy przekonują, że składki pracowników z krajów o niższych kosztach pracy powinny być płacone we Francji. Miałoby to wyrównać konkurencyjność z lokalnymi firmami - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Dlatego też taki zapis znalazł się w nowej propozycji tzw. pakietu mobilności, czyli przepisów regulujących działalność samochodowego transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej.

Polscy przewoźnicy specjalizują się w kabotażu, czyli w transporcie towarów na trasie dwóch punktów znajdujących się na terenie danego kraju, w którym firmy nie mają siedziby. Dlatego też nowe przepisy zmusiłyby ich do uiszczania opłat na terenie tego kraju, w którym kierowca przepracuje najwięcej czasu.

- Na pierwszy plan wysuwają się kryteria, które świadczą o zamiarze ochrony własnego rynku oraz o zmuszaniu firm, które z sukcesem działają na jednolitym rynku, do płacenia składek w tzw. krajach przyjmujących - tłumaczy Margareta Przybyła, cytowana przez dziennik.

Jakie jeszcze zmiany przewiduje nowe prawo? Np. zakaz odbioru odpoczynku trwającego 48 godzin w kabinie kierowcy. Zdaniem prezesa Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska Macieja Wrońskiego, to też godzi w polską branżę transportową, ponieważ, w jego ocenie, "nie zadbano o należytą infrastrukturę np. w zakresie moteli przy trasach".

- To spowoduje, że polscy przedsiębiorcy będą musieli zrezygnować z pewnych operacji na Zachodzie, gdyż podmiana kierowców i ściąganie ich do kraju będzie zmniejszało opłacalność kursów - tłumaczy Maciej Wroński w rozmowie z "DGP".

Oprócz tego pojazdy będą musiały wracać do bazy co osiem tygodni. To i tak rozwiązanie kompromisowe, gdyż pierwotnie zakładano o połowę krótszy czas. Kierowcy będą też musieli odpocząć przez cztery dni, przed rozpoczęciem ponownego kabotażu w tym samym państwie członkowskim.