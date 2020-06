Branża turystyczna nadal potrzebuje pomocy

Samo odmrażanie działalności to za mało, by uratować turystykę, ta wciąż jest na granicy upadku. Potrzebne są kolejne transze pomocy finansowej i kilkuletni plan odbudowy, wypracowany wspólnie przez branżę i rząd - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Choć gospodarka jest coraz mocniej odmrażana, biznes turystyczny nadal tonie. 60 proc. hoteli dalej jest zamkniętych, a w dużej części tych, które się otworzyły zajętych jest 6-7 proc. miejsc. Do tego zamarła turystyka przyjazdowa, w której to byliśmy liderem. Polscy przewoźnicy autokarowi wożący turystów zagranicznych od połowy lutego nie realizują żadnych zamówień, a najbliższe zlecenia mają zaplanowane na kwiecień 2021 roku.

Pod koniec maja grupa 31 organizacji zaapelowała o pilną pomoc do rządu, pisząc o tym w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiciele szeroko rozumianej branży turystycznej ostrzegają, że osłabienie tego sektora otworzy go na zagraniczne przejęcia.